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Uşak’ta kamyoncu esnasında ‘Dijital Takograf’ eylemi

İHA

Uşak’ta kamyoncu esnasında ‘Dijital Takograf’ eylemi

Uşak’ta bir grup kamyoncu esnafı ‘Dijital Takograf ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ (UETS) adlı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı. Esnaf, polisin yolu trafiğe kapatmamaları konusunda uyarılarını dikkate alarak sadece konvoy yaparak eylemlerini sonlandırdı.
Uşak D300 karayolu üzerinde toplanan bir grup nakliyeci taşımacılık sektöründe bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Onlarca TIR ve kamyon konvoy halinde korna çalarak eyleme destek verdi. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındı. Polis esnafı yolu trafiğe kapatmamaları konusunda uyardı.
Uşak Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Seyhan Mıdık eylemciler adına yaptığı basın açıklamasında “Nakliyecilik sektörünün son yıllarda pek çok sorunu birikmiştir. Piyasada ciddi bir haksız rekabet var. Nakliye sektörünün canlanması için bir kısıtlama olması gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde çıkan ‘Dijital Takograf ve ‘Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ (UETS) Yük bildiriminden dolayı üyelerimizin çoğu veya bu işi yapan meslektaşlarımızın çoğu yeterli bilgiye sahip değil. Dijital takograftan dolayı ülkede ekonomik ve sosyal şartlar yeteri kadar uygun değildir. Bunların tekrar gözden geçirilip, özellikle UETS’nin iptali gerekmektedir. Dijital takografta veri indirimini istemiyoruz” diye konuştu.
Eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

UŞAK

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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