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FETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi

İHA

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada haklarında 2016 yılında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Safiye Aysun Erdoğan ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılandıkları davada karar duruşması 15 Ocak'a ertelendi.

FETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada haklarında 2016 yılında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Safiye Aysun Erdoğan ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca’nın yargılandıkları davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi.
Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Erdoğan, Safiye Aysun Erdoğan ve Ömer Oktay Kaynarca, sanık avukatları, sanık yakınları ve Arif A. adlı tanık katıldı. Karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi. Duruşmaya getirilen tanık Arif A. ifadesinde şunları söyledi:
“Ali Erdoğan'ın başkanlık yaptığı dönemlerde halk arasında cemaatin içerisinde yer aldığı söylentileri vardı. 2010 yılında başkanlık yaptığı dönemde Atapark’ta çay bahçesi ihalesine girdim ve kazandım. Zabıtalar sürekli olarak gelip ‘dondurma dolabı koyamazsın, masa sandalye atamazsın’ diyorlardı. Ben de bu sıkıntımı başkana iletmek için gittiğimde başkan beni kabul etmiyordu. Başkan yardımcısı Bedi Beşkazalıoğlu’ na yönlendiriyorlardı. Görüşme olumlu geçiyordu ama belediyeden çıkıp çok uzaklaşmadan beni arayıp bu işin olmayacağını söylüyorlardı. Çevremdekiler bu işin hallolması için Hazim Sesli ile görüşmem gerektiğini söylüyorlardı ama benim Hazim Sesli ile görüşmem olmadı.”
Eski Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkındaki tüm iddiaları reddederek, istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre tanığın telefon dinlemelerinde kendisini tehdit etmeye yönelik kayıtlar olduğunu iddia etti. 2016 yılında 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ve bu saldırının tanığa ait işletmedeki kişiler tarafından yapıldığını öne sürerek mağdur tarafın kendisi olduğunu ifade etti. Saldırıdan sonra kendisine koruma tahsis edildiğini belirten Erdoğan, tanıkla herhangi bir husumetin olmadığını da sözlerine ekledi.
Ali Erdoğan ifadesinin devamında, “2009 yılında Ak Partili belediyenin Uşak seçimlerini kaybetmesinin sorumlusunu aradılar ve benim hakkımda dedikodular başladı. Hazim Sesli ile ilişkim olmadı” ifadelerinde bulundu.
Ali Erdoğan’ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, "İhaleden dolayı bir kızgınlık söz konusudur. Tanığın görgüye dayalı bir beyanı yoktur. Hazim sesli o dönem aracı kabul ediliyorsa bu müvekkilimin suçu değildir. Hazim sesli ile münasebeti olmamıştır” şeklinde konuştu. Ali Erdoğan’ın avukatı müvekkiliyle ilgili iddiaları reddetmenin ardından , Ali Erdoğan'ın kişisel mal varlığındaki tedbirin kaldırılması ve davanın karara bağlanmasını talep etti.
Sanıklardan Aysun Erdoğan ve Ömer Oktay Kaynarca suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti karar duruşmasının 15 Ocak’a ertelenmesine karar verdi.

UŞAK

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
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