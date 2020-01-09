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220 kiloluk kadının 'beni kurtarın' feryadı Yatağa bağlı yaşayan morbid obezite hastası kadın ...

İHA

Uşak'ta 'morbid obezite' hastalığı nedeniyle 39 yaşında 220 kiloya ulaşan Aysun Çamtepe, maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle ilaç masraflarını karşılayamadığından tedavisini devam ettiremiyor. Her geçen gün artan kilolarının kendisini umutsuzluğa sürüklediğini belirterek gözyaşlarına boğulan Çamtepe, 'Çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum' diyerek yetkililerden tedavisi için yardım istedi.

220 kiloluk kadının 'beni kurtarın' feryadı Yatağa bağlı yaşayan morbid obezite hastası kadın gözyaşlarına boğularak yardım istedi Morbid obezite hastası kadın: "Çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum" 39 yaşında 220 kiloya ulaşan kadın evlatları için yaşama geri dönmek istiyor

Uşak’ta ‘morbid obezite’ hastalığı nedeniyle 39 yaşında 220 kiloya ulaşan Aysun Çamtepe, maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle ilaç masraflarını karşılayamadığından tedavisini devam ettiremiyor. Her geçen gün artan kilolarının kendisini umutsuzluğa sürüklediğini belirterek gözyaşlarına boğulan Çamtepe, ‘Çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum’ diyerek yetkililerden tedavisi için yardım istedi.
Cumhuriyet Mahallesi Yenikent Sitesi’nde oturan Aysun Çamtepe diyabet hastalığından ve yaşadığı psikolojik problemlerden dolayı yaklaşık 5 yıl önce hızla kilo almaya başladı. ‘Morbid obezite’ teşhisi konulan Çamtepe, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılarak tedavi olmaya başladı. 3 çocuğu olan Çamtepe maddi yetersizlikten dolayı ilaç masraflarını karşılayamayınca tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldı. Öncesinde yürüyebilen Aysun Çamtepe her geçen gün artan kilolarından dolayı yürüme fonksiyonlarını da kaybederek yatağa bağlı hale geldi. Tedavi olamadığı her gün sağlığını yitirdiğini dile getiren Çamtepe, ‘Çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak ve yürümek istiyorum’ diyerek yetkililerden tedavi olabilmek için yardım talep ediyor.
Tedavi olamadığı her geçen gün artan stres ve üzüntüsünün giderek kilo almasına sebep olduğunu belirten Çamtepe, “5,5 yıl önce başladı. Normalde rahatsızlığım diyabetle başladı. Biraz da sinir, stres, maddiyatsızlık yüzünden sıkıntılar çektik. Devamlı üzüntüye ve strese girdiğim için kilolar artıyor. Daha önce yürüyebiliyorken 170 kiloydum, 170 kilodan 200’e çıktım. İlaçlarımı alamıyorum. Eşim çalışamıyor, çünkü ben yatağa mahkumum. Biz sağdan soldan gelen ufak tefek yardımlarla geçindiğimiz için ilaçları alamadığımız günler oldu. O yüzden yine kilolarım artmaya başladı ve her geçen gün daha da artıyor. Yetkililerin sesimi duyup bana yardım elini uzatmalarını istiyorum. Halkımızdan da yardım ellerini uzatmalarını bekliyorum” diye konuştu.

“Çocuklarım yeri geliyor bezimi değiştiriyor”
Tek dileğinin eskisi gibi sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Çamtepe, “Ben sağlığıma kavuşup sağlıklı bir anne olmak istiyorum. Çünkü 7, 12 ve 15 yaşındaki çocuklarım yeri geliyor benim bezimi değiştiriyor. Eşim bezimi değiştiriyor. Yoruldum, çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum. Eşim çalışamıyor, çocuklarımla, benimle, evimle uğraşıyor” dedi.
Yaşama geri dönmek istediğini dile getiren Çamtepe, “Öyle zordayım ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın beni duymasını istiyorum. Tüm halkımızın benim sesimi duymasını istiyorum. Yürümek istiyorum. Gördüğünüz gibi halim belli, yaşama geri dönmek istiyorum. Sadece sesimin duyulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“İnanıyorum, eşim yürüyecek”
Eşine baktığı için çalışamadığını ve zorda olduğunu anlatan Ergün Çamtepe ise, “Eşimin altını değiştiriyorum, çocuklarımın yiyecek içeceklerini hazırlıyorum, tüm evle ben kendim ilgileniyorum. Şu an eşime bakıyorum, çalışamıyorum. Eşim inanıyorum ki yürüyecek ama şu anda ilaçları çok pahalı olduğu için alamıyorum” diye konuştu.

UŞAK

09 Ocak 2020 Perşembe

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