Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 2016 yılında soruşturma başlatılan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik beraat etti.

Hakkında 2016 yılında FETÖ'den soruşturma açılan ve 2 yıl 6 ay tutuklu kalmasının ardından Yargıtay kararı ile tahliye olan Çelik, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilen duruşmada beraatini istedi. Mahkeme heyeti beraatine karar vererek tutuklu bulunduğu dönemlere ilişkin tazminat hakkının bulunduğunu bildirdi.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Sait Çelik, "Uşak Üniversitesi Rektörü olarak görev yaparken FETÖ üyesi olmak isnadıyla 22 Aralık 2016’da gözaltına alındım. FETÖ’cü olmadığıma ve FETÖ ile mücadele eden bir rektör olduğuma dair kanıtlar olmasına rağmen 31 Aralık 2016’da tutuklandım. 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra Yargıtay kararı ile tahliye oldum. Bugün gerçekleştirilen duruşma sonucu olarak çok şükür beraat ederek aklandım. Bu kararla FETÖ mücadelesini fırsat, kazanç ve çıkar kapısına dönüştüren FETÖ artıklarının ve istismarcılarının oyunu bozulmuş oldu" şeklinde konuştu.

UŞAK 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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