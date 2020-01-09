Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat etti

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 2016 yılında soruşturma başlatılan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik beraat etti.

Eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik, FETÖ davasında beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında 2016 yılında soruşturma başlatılan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik beraat etti.
Hakkında 2016 yılında FETÖ'den soruşturma açılan ve 2 yıl 6 ay tutuklu kalmasının ardından Yargıtay kararı ile tahliye olan Çelik, Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilen duruşmada beraatini istedi. Mahkeme heyeti beraatine karar vererek tutuklu bulunduğu dönemlere ilişkin tazminat hakkının bulunduğunu bildirdi.
Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Sait Çelik, "Uşak Üniversitesi Rektörü olarak görev yaparken FETÖ üyesi olmak isnadıyla 22 Aralık 2016’da gözaltına alındım. FETÖ’cü olmadığıma ve FETÖ ile mücadele eden bir rektör olduğuma dair kanıtlar olmasına rağmen 31 Aralık 2016’da tutuklandım. 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra Yargıtay kararı ile tahliye oldum. Bugün gerçekleştirilen duruşma sonucu olarak çok şükür beraat ederek aklandım. Bu kararla FETÖ mücadelesini fırsat, kazanç ve çıkar kapısına dönüştüren FETÖ artıklarının ve istismarcılarının oyunu bozulmuş oldu" şeklinde konuştu.

UŞAK

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

220 kiloluk kadının 'beni kurtarın' feryadı Yatağa bağlı yaşayan morbid obezite hastası kadın gözyaşlarına boğularak yardım istedi Morbid obezite hastası kadın: "Çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum" 39 yaşında 220 kiloya ulaşan kadın evlatları için yaşama geri dönmek istiyor
YEREL HABERLER 220 kiloluk kadının 'beni kurtarın' feryadı Yatağa ...
Uşak'ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 4 bin 951 parça cinsel içerikli ürün ele ...
Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular
YEREL HABERLER Engellileri anlayabilmek empati parkuru oluşturdular
Adli kontrolle serbest kalan cinsel taciz şüphelisi öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER Adli kontrolle serbest kalan cinsel taciz şüphelisi ...
FETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar duruşması 15 Ocak’a ertelendi
YEREL HABERLER FETÖ sanığı Ali Erdoğan’ın yargılandığı davada karar ...
Uşaklı ev hanımı çay ocağı açtı Çocuklarının okul masraflarını karşılayabilmek için KOSGEB desteğiyle çay ocağı açtı Ev hanımı kadın tek maaşla geçinemediklerini görünce harekete geçti, kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER Uşaklı ev hanımı çay ocağı açtı Çocuklarının okul ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X