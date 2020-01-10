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Uşak'ta 4 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor Uşak’ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ...

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Uşak'ta 1 aylık eğitimlerle, 3 dönem sonunda yaklaşık 4 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Uşak'ta 4 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor Uşak’ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sonunda 4 bin öğrenci yüzme öğrenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Uşak’ta 1 aylık eğitimlerle, 3 dönem sonunda yaklaşık 4 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.
Uşak’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi hız kesmeden devam ediyor. Sporu tabana yayma politikası çerçevesinde başta gençler olmak üzere tüm toplumu spor yapan bir toplum haline getirmek amacıyla yürütülen projede Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Uşak’ta yürütülen projede ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ndeki Kalfa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan 1 aylık çalışmalarla, 3 dönem sonunda yaklaşık 4 bin gence yüzme öğretilmesi planlanıyor.

Tahir Emre Can: "Uşak’taki hedefi 2 katına çıkarmayı planlıyoruz"
Projeye gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, "Bu proje Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteklerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Uşak’ta da valimizin takdirleri ve destekleriyle projemizi yürütüyoruz. 2019 yılında yaklaşık 3 bin çocuğa yüzmeyi öğrettik. Bu proje kapsamında ise eylül ayından itibaren ilk dönemde bin 500’den fazla çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Çocuk yaşta bu işi öğrenmeleri ve geleceğe bunu taşımaları, aynı zamanda geleceğe dair su altı sporcuları olma konusunda kabiliyetlerinin ortaya çıkması anlamında güzel bir proje. Bakanlığımızın bu sene Türkiye çapında koyduğu hedef 1 milyon. Uşak için de koyulmuş bir hedef var. Biz bu hedefin yaklaşık 2 katından fazla çocuğumuza yıl sonu itibariyle yüzmeyi öğretmiş olacağız. İnşallah bu projede katlanarak ve büyüyerek tüm gençlerimizin yüzme öğrenmesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Fatma Başak: "Su fobisi olanları sudan korkmayacak seviyeye getiriyoruz"
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesinde çalışan deneyimli antrenör Fatma Başak, "Biz burada çocuklarımıza temel eğitim anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. 1 aylık bir süre kısıtlamamız var. 1 ay içerisinde havuzla yeni tanışan, daha önce yüzmeyi hiç bilmeyen, havuzla tanışamayan öğrencileri temel eğitimlerle birlikte su üzerinde kalma, kendilerini sudan kurtarabilme, su fobisi olan çocukların artık sudan korkmayacak seviyeye gelmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Sevtu Önder: "Büyüyünce yüzme öğretmeni olmak istiyorum"
Proje sayesinde yüzmeyi öğrendiğini belirten 4. sınıf öğrencisi Sevtu Önder ise, "Öğleden sonra buraya geliyorum, yüzmeyi çok seviyorum. Yüzmeyi burada öğrendim, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Büyünce yüzme öğretmeni olmak istiyorum" diye konuştu.

UŞAK

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:46
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