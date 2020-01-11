TUBİTAK programı ile 200 bin TL girişimci desteği

Uşak Üniversitesinde “İş Fikirlerinin Projelendirilmesi ve TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG)” etkinliği gerçekleştirildi. Programda BiGG.ASSIST programına başvuru yapabilecek girişimcilerin 200 bin lira destek alabilecekleri konusunda bilgi verildi.

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknopark İzmir ortaklığında, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Uşak Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri katıldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Birim Koordinatörü Burak Köle ve Teknopark İzmir Girişimcilik Koordinatörü Burçak İlter Timurçin tarafından gerçekleştirilen sunumda, iş fikirlerinin projelendirilmesi süreci, proje kavramı ve projelerin döngüsel aşamaları ayrıntılı bir biçimde anlatıldı.

Programda, TÜBİTAK BİGG desteğiyle 200 bin TL'lik şirketleşme desteğini kazanıp girişimci olmak isteyenlerin BiGG.ASSIST programına başvuru yapabileceği, ücretsiz nitelikli eğitim ve mentorluk hizmetlerinden yararlanılabilecekleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan sunumların ardından konuşmacılara, UTTO Koordinatörü Doç. Dr. Yılmaz Bayar tarafından üniversite adına teşekkür belgesi verildi.

UŞAK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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