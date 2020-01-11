Uşak'taki kanlı infazın zanlıları Balıkesir'de yakalandı

Uşak’ta 26 yaşındaki Resul Aslan'ı evinde tabanca ile vurarak öldüren 3 şüpheli üzerlerinde suç aletleriyle birlikte Balıkesir emniyeti tarafından yakalandı.

Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak’taki Seyri Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan Resul Aslan evde tek olduğu sırada 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın şüphelilerinden fail M.Ü.Y. ( 19), E.Y. (27) ve E.G. (21) Balıkesir Emniyeti tarafından üzerlerinde cinayeti işledikleri tabanca, kar maskesi ve eldivenlerle yakalandı.

Şüpheliler Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Uşak'a getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UŞAK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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