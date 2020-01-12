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Minik öğrenciler taş boyama sanatı ile tanıştı

İHA

'Merkezim Her Yerde Projesi' kapsamında Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğrencileri taş boyama sanatıyla tanıştı.

Minik öğrenciler taş boyama sanatı ile tanıştı

‘Merkezim Her Yerde Projesi’ kapsamında Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğrencileri taş boyama sanatıyla tanıştı.
Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Uğur Serdaroğlu İlköğretim Okulu öğrencilerini taş boyama sanatı ile tanıştırdı. Öğrencilere öncesinde nasıl yapılması gerektiği anlatılarak daha sonrasında hayal güçleri ile boyamaları istendi. Gençlik Merkezinde atölye çalışmaları kapsamında El Sanatları Atölyesinde taş boyama sanatı eğitimi alan Gönüllü gençler, "Öğrendiğimiz bilgileri küçüklerle paylaşıp onları da sanatla tanıştırmayı hedefliyoruz. Hem taş boyama sanatı ile tanıştırıp hem de boş vakitlerini değerlendirmelerini istiyoruz. 1429 yaş aralığındaki gençleri Gençlik merkezine bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Oluşturulan taş boyamalar Uşak Gençlik merkezinde sergilenmesinin ardından öğrencilere tekrar teslim edildi.

UŞAK

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:46
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  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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