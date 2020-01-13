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Yetenekleri engelinden büyük "Yapamazsın" denilen her şeyi yapıyor Kas hastası gencin yetenekleri ...

İHA

Uşak'ta Serebral Palsi (Beyin Felci) geçirmesi sonucu kas hastalığı bulunan Süleyman Sami Özpınar (17) engelinden dolayı 'Yapamazsın' denilen her şeyi yaparak pek çok yeteneğinin farkına vardı. Özpınar en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyerek; resim, spor, yemek ve pek çok alanda yaptığı işlerle görenleri şaşırtırken, azmiyle ise örnek oluyor.

Yetenekleri engelinden büyük "Yapamazsın" denilen her şeyi yapıyor Kas hastası gencin yetenekleri saymakla bitmiyor

Uşak'ta Serebral Palsi (Beyin Felci) geçirmesi sonucu kas hastalığı bulunan Süleyman Sami Özpınar (17) engelinden dolayı 'Yapamazsın' denilen her şeyi yaparak pek çok yeteneğinin farkına vardı. Özpınar en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyleyerek; resim, spor, yemek ve pek çok alanda yaptığı işlerle görenleri şaşırtırken, azmiyle ise örnek oluyor.
Uşak'ta yaşayan Senem ve Yusuf çiftinin, üç çocuklarından biri olan 17 yaşındaki Süleyman Sami Özpınar, 7 aylık prematüre ve Serebral Palsi (SPbeyin felci) sonucu dünyaya geldi. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren, aldığı fizyoterapi ile vücudunun ancak çeşitli yerlerini kullanabilen Özpınar'ın en büyük destekçisi annesi oldu. Yaşama, yaptığı çeşitli kültürel, sanatsal ve sporsal aktiviteler ile tutunan Özpınar çeşitli alanlarda yaptığı büyük işlerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yağlı boya ile resim çizmenin yanı sıra aynı zamanda bilek güreşi sporu ile uğraşırken hobi amaçlı satranç oynayıp dışarıda annesi ile vakit geçirmeyi çok seviyor. Çevresinden gelen ön yargıları görmezden gelip 'yapamazsın' denilen her şeyi yapabilmenin haklı gururunu yaşayan Özpınar, engel tanımayarak hayatını sürdürüyor.
Oğluyla gurur duyduğunu belirten Senem Özpınar, “Bir anne olarak bana sorsalar dünyaya geldiğinizde kimi istersiniz diye ben yine Süleyman’ı isterdim. Çünkü Süleyman özgüveni yüksek, çok akıllı bir çocuk. Benim kendimi kötü hissettiğim zamanlar Süleyman bana hep teselli verir. Bilek güreşi turnuvasında il birinciliği almıştır, ince motor becerisi olmadığı halde yağlı boya kursuna gidip belgesini almıştır. ‘Okuyamaz’ dedikleri zaman bile okuma yarışmasında madalya alıp birinci gelmiştir” dedi.

“Oğlum sayesinde ortaokul mezunu oldum”
Süleyman’ı okula teşvik edebilmek amacıyla onunla birlikte okuyan Senem Özpınar, “Süleyman aynı zamanda da disleksiydi. Ben de ilkokul mezunuydum. Süleyman’ı nasıl okula teşvik edebilirim diye düşündüm. İlkokul mezunu olduğum için ortaokula açık öğretimden kayıt olduk. Anne oğlan aynı masada ders çalışıyorduk ve aynı okuldan aynı tarihte diploma alıp okulumuzu bitirdik. Ben de oğlum sayesinde ortaokul mezunu oldum” diye konuştu.

“Engeli tanımayacağız”
Engelli çocuğu olan ailelere seslenen anne, “İlk başta engeli kendimiz kabul edelim. Ben engelli bir çocuğum olduğunda hiçbir zaman hayata küsmedim. Aksine ‘Ben ayakta durmalıyım’ dedim ve gerçekten de şu anda bir anne olarak ayaktayım. Ben başardıysam bütün anneler başarır. Engeli kabul edeceğiz, engeli tanımayacağız” şeklinde konuştu.

“Engelli olmam bana engel olmuyor”
Hayatını engellere takılmadan yaşadığını dile getiren Süleyman Özpınar, “Kas hastalığım var. Hayatını ilerletmeye çalışan biriyim aslında. Engelli olmam bana engel olmuyor. Aslında her şeyi yapıyorum. Yağlı boya yapıyorum, ahşap boyuyorum. İyi bir koleksiyonerim, araba koleksiyonum var. Engellerine çok takılmasınlar. Bunu yapamazsın diyenlere inat onu yapsınlar ve korkularının üstüne gitsinler” diye konuştu.
Yaptığı şeylerin fazlasını yapmak istediğini belirten Süleyman, en büyük hayalinin ise Beşiktaş stadına gidip, fanatiği olduğu takımın maçını seyredebilmek olduğunu belirtti.

UŞAK

13 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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