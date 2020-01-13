Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı

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Uşak’ta kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, Ünalan Mahallesi Güldibi Sokak’ta bulunan kullanılmayan müstakil evde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evi bir anda alevler sardı. Evden çıkan dumanları fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

UŞAK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:30

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