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DSİ Uşak’a son 17 yılda yaptığı yatırımları açıkladı

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Uşak'ta son 17 yılda yapılan yatırımlara değinerek, son 17 yılda Uşak şehir merkezine yıllık 6,4 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirtti. Aydın, "117 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık" dedi.

DSİ Uşak’a son 17 yılda yaptığı yatırımları açıkladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Uşak’ta son 17 yılda yapılan yatırımlara değinerek, son 17 yılda Uşak şehir merkezine yıllık 6,4 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirtti. Aydın, "117 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık" dedi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Uşak şehir merkezine yıllık 6,4 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirtti. Aydın, "117 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 18 baraj ve 15 gölet inşa ettik. 107 bin 950 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 125 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 47 derenin ıslahını tamamladık" diye konuştu.
Son 17 yılda tamamlanan 44 adet sulama tesisi ile toplam 107 bin 950 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın, “Böylece çiftçilerimize yıllık 125 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Uşak’ın bereketli topraklarına 10 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz” dedi.
Uşak’ın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, “Uşak’a bugüne kadar 18 baraj ve 15 gölet yaptık. 1 adet barajın (İlyaslı Barajı) ve 1 göletin (Merkez Sorkun) inşaat çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

"Su gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmayacak"
Aydın, gayelerinin içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmamasını ve insan sağlığına uygun, güvenilir su içilmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Bu kapsamda Uşak’ta bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisi tamamladık. Bu tesisler ile Uşak şehir merkezine yıllık toplam 6,4 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca 1 adet sanayikullanma suyu tesisini tamamladık” dedi.
Taşkınlar konusunda da kısa bir değerlendirme yapan DSİ Genel Müdürü Aydın, “Uşak için son 17 yılda 47 adet dere ıslah tesisi yaparak Uşak şehir merkezi ve 48 meskun mahal, 8 bin 40 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 1 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir” şeklinde konuştu.

UŞAK

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:49
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  • YATSI 19:32
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