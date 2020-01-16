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Sarıkamış’ın ayak sesi ‘Beyaz Hüzün’ filminde 600 gençle buluştu

İHA

Uşak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Beyaz Hüzün" adlı filmi izleyen öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

Sarıkamış’ın ayak sesi ‘Beyaz Hüzün’ filminde 600 gençle buluştu

Uşak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Beyaz Hüzün" adlı filmi izleyen öğrenciler duygusal anlar yaşadı.
Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anısına fedakarlığın bilincini oluşturmak amacıyla ‘Beyaz Hüzün’ filmi gençlere izletildi. Gençlik ve Spor İl Müdür Tahir Emre Can ve beraberindeki 600 genç sinema salonuna akın etti. Sarıkamış Harekatı için yola koyulan bir kahramanın hikayesi olan ‘Beyaz Hüzün’ adlı filmi izleyen gençler oldukça duygusal anlar yaşadı.
Vatan ve millet sevgisi bilincinin aşılanması için öğrencilere bu tür bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, “Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Sarıkamış destanını yaşamış şehitlerimizin bilincinin yaşatılması için, gençlerimize sinema filmi sunulmasını planladık. Bu vesileyle biz de Uşak’ta 600’den fazla gencimizi ‘Beyaz Hüzün’ filmiyle buluşturduk. Bu etkinliği gençlerimizin bu filmi izleyerek, o yaşlarda Sarıkamış’ta hayatını feda eden gençleri, bu vatanın nasıl kazanıldığını, neler feda edildiğini daha iyi algılamaları için organize ettik. Bu yönden Sarıkamış’ın özel bir yanı var. İnşallah gençlerimizin de şüheda şehitlerimizin izinden yürüyerek vatanı ve milletimizi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inanıyorum” diye konuştu.
Filmi ilk kez izlediğini dile getiren Hasan Hüseyin Karakaş, “Film gerçekten çok duygusaldı . O zamanlar ecdadımızın yaşadığı tekrardan sahneye böylesine yansıtabilmeleri çok etkileyici ve çok iyi düşünülmüş” dedi.
Filmden oldukça etkilendiğini belirten Ezgi Yılmaz, “Sarıkamış, farklı cephelerde savaşan askerler, o soğukta ölenler, onların ruhu, vatan ve millet sevdası Sarıkamış dağlarında şehit olanlarımızın ruhları şad olsun, film insanı hüzünlendiriyor” şeklinde konuştu.
Bedia Küçük vatana ve millete yararlı bir birey olabilmek için çok çalışacağını belirterek, “Bir an önce mesleğe atılıp devletim için bir şeyler yapmak istiyorum. Bizim yaşımızda olan atalarımız geçmişte bin bir zorluk altında devleti korumuşlar. Ben de buna layık olmak istiyorum” diye konuştu.

UŞAK

16 Ocak 2020 Perşembe

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