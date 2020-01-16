Uşak’ta trafo yangını paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak’ta trafo yangını paniğe neden oldu

İHA

Uşak'ta kaldırımdaki trafonun patlaması paniğe sebep olurken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uşak’ta trafo yangını paniğe neden oldu

Uşak’ta kaldırımdaki trafonun patlaması paniğe sebep olurken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kemalöz Mahallesi 1.Çöker Sokak’ta kaldırımda bulunan trafo bir anda patladı. Patlama esnasında caddede bulunan vatandaşlar yaşadıkları panik sonrası itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Trafo patlaması sonucu çıkan yangın bölgeye gelen ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
İtfaiye ekipleri trafodaki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma başlattı.

UŞAK

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıkamış’ın ayak sesi ‘Beyaz Hüzün’ filminde 600 gençle buluştu
YEREL HABERLER Sarıkamış’ın ayak sesi ‘Beyaz Hüzün’ filminde 600 ...
Uşak Üniversitesi, Mevlana Protokolü ile binlerce öğrenciyi bünyesine katacak
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi, Mevlana Protokolü ile binlerce ...
DSİ Uşak’a son 17 yılda yaptığı yatırımları açıkladı
YEREL HABERLER DSİ Uşak’a son 17 yılda yaptığı yatırımları açıkladı
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Uşak Belediye Başkanı beraat etti
YEREL HABERLER FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Uşak ...
Uşak'taki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'taki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı
Uşaklı lise öğrencisi ‘Türkiye Boks Şampiyonası’nda’ 3. oldu
YEREL HABERLER Uşaklı lise öğrencisi ‘Türkiye Boks Şampiyonası’nda’ ...
Liselilerden gıda israfını önleyecek büyük buluş Buzdolabına konulan cihaz gıdaların son kullanma tarihi yaklaştığında cep telefonundan uyarı verecek Öğrencilerden ülkeye 214 milyar lirayı geri kazandıracak buluş ‘Lagom’ adlı cihazla gıda israf kaybı en aza indirgenecek
YEREL HABERLER Liselilerden gıda israfını önleyecek büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X