(Özel) 10 yıl sonra gelen ‘yürüme’ müjdesi 10 yaşındaki çocuk ameliyat olup ilk adımlarını atacak 10 yıldır yürüyemeyen küçük Buğrahan için yardım kampanyası başlatıldı Serebral Palsi hastası minik Buğrahan yürüyebilmek için günleri sayıyor

Uşak’ta doğuştan ‘Serebral Palsi’ (Beyin felci) hastası olan 10 yaşındaki Mehmet Buğrahan Satılmış için ‘yürüme’ müjdesi doktorundan geldi. 10 yıldır yürüyemeyen Küçük Buğra kendisi için başlatılan yardım kampanyası ile ameliyat olacak ve ilk adımlarını atacak.

Mehmet Buğrahan Satılmış’ın ameliyat olabilmesi için Uşak Valiliğinin izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Aybey Mahallesi’nde oturan Ayşe ve Hulusi Satılmış çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Buğrahan, 6 aylık doğdu. Buğrahan, belli bir müddet kuvözde kaldı. Yapılan incelemeler sonucu Serebral Palsi hastalığına ek olarak kalça çıkıklığı tanısı da konulan Buğrahan, küçük yaşlardan bu yana pek çok şehirde çeşitli operasyonlar geçirdi. Hastalığı sonucu yürüyemeyen minik Buğrahan için uygulanan tedavilerin sonuç vermemesi üzerine, Uşak Valiliğinden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı. 3. sınıf öğrencisi olan Buğrahan annesinin yardımıyla okula gidip geliyor. Derslerinde başarılı olan ve sınıf arkadaşları tarafından oldukça sevilen Buğrahan bir an önce yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor. Maddi durumu yetersiz olan aile ise ameliyat masrafının yüksek olduğunu dile getirip, hayırseverlere seslenerek kendilerine destek olma çağrısında bulundu.

İnsanlarla iletişim kurmayı oldukça seven Buğrahan Satılmış, “Arkadaşlarımla beraber oynamak istiyorum, top oynamak istiyorum. Karateye gitmeyi ve boksa gitmek istiyorum. Sağlığıma bir an önce kavuşmayı istiyorum” dedi.



“Yürüyebilmesi umudu dünyalara bedel”

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen oğlunun yaşama tutunması için çabalayan anne Ayşe Satılmış, “Doğumundan itibaren çok ilerleme var. Uşak Valiliğimize bağış kampanyası yapılması için başvurduk. Valiliğimizden de gerçekten çok büyük ilgi ve yardım gördük. Oğlumun iyileşmesi adına bu şekilde bir yola çıktık. Öyle bir şey ki, Allah hiçbir anneyi babayı evladının hastalığı karşısında çaresiz bırakmasın. Doktorun bize söylediği, ‘yürüyebilir’ umudu bizim için dünyalara bedel oldu. Doktor, ‘Eğer bu ameliyatı bir yıl içerisinde yaptırırsan bu çocuk yürür ama yaptırmazsan bu çocuk ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalır’ dedi” diye konuştu.



“Çocuğuma ‘otur artık’ demek için dünyaları verirdim”

Çocuğunun iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten anne Satılmış, umudunu hiçbir zaman yitirmediğini belirterek, “Okulda arkadaşlarıyla yürüyebilmesini düşünmek, arkadaşlarıyla koşup oynamasını düşünmek bile bize yetti. Gerçek olursa başka bir şey istemeyiz. Biz mesela eşimle akşam yattığımızda sürekli konuşuyoruz, ‘sabah kalkınca evin içinde yürüyor olarak görsek ne yaparız acaba veya bir bakkala gitse nasıl olur’ diye. Çocukları yaramazlık yaptığı zaman anneler ‘bir otur artık’ diyorlar ya, bir gün ben de diyebilir miyim diye düşünüyorum. Keşke onu diyebilsem. Bu duygunun tarifi yok yani” dedi.



“Oğlumun koltuk değnekleriyle yürümesine razıyım”

Oğlunun ameliyat olabilmesi için seslerinin duyulmasını isteyen baba Hulusi Satılmış, “Görüşmelerimizdeki doktorların dediği kadarıyla olumlu sonuç alacağız, ‘galiba iyi olacak’ dediler. Doktor oğlumun ameliyattan sonra büyük ihtimalle, normal bireyler gibi olmasa bile en azından hayatını idame ettirebilecek şekilde kendini kurtarabileceğini söyledi. Tam yürüyemese bile en azından koltuk değnekleri ile yanımdan parka gitsek, markete gitsek bizim için yeterli” şeklinde konuştu.

