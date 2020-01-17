Uşak'ta 61 bin 431 öğrenci ara tatile girdi

20192020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle Uşak'ta 61 bin 431 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Toki Şevkat İlkokulu ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, öğrencilere karnelerine dağıtarak heyecanlarına ortak oldu. 20192020 eğitim öğretim döneminin ara tatile girmesi nedeniyle düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin katıldı. Vali Kocabıyık öğrencilere karnelerini dağıttı. Ardından Kocabıyık ve protokol üyeleri, hayırsever bir iş adamı tarafından restore edilen 2 sınıfın açılışını gerçekleştirdi. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini aileleri ile paylaştı. Vali Kocabıyık, tatilde öğrencilerin faydalı şeyler yapmalarını isteyerek, telefondan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Program, Kocabıyık'ın Şefkat İlkokulunda "Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı" adlı proje kapsamında hayırsever iş adamlarının yaptırdığı sınıfların açılışını gerçekleştirmesiyle sona erdi.

UŞAK 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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