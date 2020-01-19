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‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesine yoğun ilgi

İHA

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında ebru, taş boyama, çini vb. sanatsal çalışmaların yapıldığı çalışmaya her yaştan insan yoğun ilgi gösterdi.

‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesine yoğun ilgi

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında ebru, taş boyama, çini vb. sanatsal çalışmaların yapıldığı çalışmaya her yaştan insan yoğun ilgi gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir alışveriş merkezinde stant açtı. Statlarda ebru sanatı, resim, hat, taş boyama, çini gibi daha öncesinde bitirilen ve Gençlik Merkezi Gönüllülerince uygulamalı olarak yapılan sanatsal çalışmalar meraklı gözlerin ilgi odağı oldu. Her yaştan insanın katıldığı projede sosyal medya bağımlılığına dikkat çekerek gençleri meydanlara çekmeyi amaçlayan Gençlik Merkezlerinde yapılan atölye çalışmaları herkesin ulaşabileceği alanlarda sergilenmeye devam edecek.

“Sosyal medyadan uzaklaşıp sosyal meydanlara yönelmeliyiz”
Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek istediklerini dile getiren Gençlik Merkezi Gönüllüleri, “Projedeki amacımız, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek istiyoruz. Gençleri sosyal meydanlarda görmek istiyoruz. Bizler Gençlik Merkezlerimizde yapmış olduğumuz çalışmaları bu alanlara getirerek burada uygulatıyoruz” dedi.

UŞAK

19 Ocak 2020 Pazar

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