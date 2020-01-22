(Özel haber) 30 karateciden 27’si madalya kazanarak rakiplerine fark attı Uşaklı karate yıldızları madalyaya doymuyor Uşak’a 27 madalya ve 6 kupayla geri döndüler

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İllerarası Karate Kurtuluş Kupası müsabakalarına, Uşak’ı temsilen katılan tek karate kulübünün 30 sporcusundan 27’si farklı kategorilerde dereceye girerek madalya kazandı.

Türkiye ikincisi olan kulüp sporcuları, gözlerini nisan ayında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonluğuna dikti. Adana’da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen İllerarası Karate Kurtuluş Kupası müsabakalarına Uşak’ı temsilen tek karate kulübü katıldı. Müsabakaya katılan kulüp, yaşları 7 ile 14 arasında değişen 30 sporcusu ile kıyasıya rekabet etti. 3 gün süren şampiyonada 30 sporcudan 27’si farklı kategorilerde dereceye girerek büyük başarı elde etti. Ulusal anlamda onlarca başarısı bulunan karate kulübü 6 kupa kazanarak, Türkiye ikincisi oldu. Uşak’ta 'Madalyalara doymayan karate kulübü' olarak anılan kulübün antrenörlerinden Özlem Güngör, başarı sebebinin çok çalışmak olduğunu ifade ederek nisan ayında düzenlenecek olan müsabakada Türkiye şampiyonluğu elde etmek için yoğun antrenmanlara devam ettiklerini kaydetti.

Kulüp bünyesinde elde edilen başarıların artarak devam ettiğini belirten Antrenör Halit Dinçer Güngör, "Turnuvaya Uşak Karate Özlem Spor Kulübü olarak tek kulüp katıldık. Turnuva 81 ilden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Biz de 30 sporcumuzla turnuvaya iştirak ettik. Turnuvada 30 sporcumuzun 27 tanesi madalya kazandı. 14 kategoride birincilik, 8 kategoride ikincilik, 5 kategoride de üçüncülük madalyası, 6 tane de kupa kazandık. Turnuvayı ise ikinci olarak tamamladık" diye konuştu.



Özlem Güngör: "Sırrımız çok çalışmak"

Farklı yaşlardan pek çok sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Antrenör Özlem Güngör, başarıya giden yolda yoğun antrenmanları sürdürdüklerini ifade ederek, "Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. 2 gün dinlenme olacak şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bunlara ek olarak çocukların okulları tatil olduğu zamanlarda da farklı antrenman programları yapıyoruz. Çok iyi sonuç aldık. Götürdüğümüz sporcuların büyük kısmı derece yaptı. Bu sene ilk defa Türkiye Şampiyonası’na gidecek olan çocuklarımız burada yarıştılar. Dinçer hoca ve ben sporculuk zamanımızda yapamadığımız birçok başarıyı çocuklarımızda görmek istedik. Bunun için çok çalışıyoruz. Başarılarımızın asıl sebebi çok çalışmak" dedi.



Muhammet Emir Altın: "Turnuvaya ilk defa katıldım"

Kulüp sporcularından 10 yaşındaki Muhammet Emir Altın ilk müsabaka deneyimi olduğunu ifade ederek, "2010 doğumda 35 kilogramda yarıştım, birinci oldum ve arkadaşlarımla birlikte takım katada ikinci olduk. Böyle bir müsabakaya ilk defa katıldım. Rakiplerim kolaydı, bazıları beni biraz zorladı. Onları sıfıra karşı yendim. Sadece finalde skor 31’di. 'O puanı geri alabilir miyim' diye düşündüm ve aldım" şeklinde konuştu.



Süleyman Aydemir: "5 Maç yaparak şampiyon oldum"

Karate branşında başarılarını üstüne katarak sürdüren kulüp sporcularından Süleyman Aydemir, "2006 doğumda 55 kilogramda 5 maç yaparak şampiyon oldum. Rakiplerimi genelde farkla yendim. Şu anki hedefim, Avrupa şampiyonu olabilmek. Ardından dünya ve olimpiyat şampiyonu olup antrenörlük yapmak istiyorum" diye konuştu.

UŞAK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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