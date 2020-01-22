Uşakspor'da Feyyaz gitti

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- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle çıkışa geçen Uşakspor'da Feyyaz Aydil'le yollar ayrıldı. 29 yaşındaki forvet sezon başında transfer olduğu Uşak'ta 12 maçta 1 gol atmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Ali Say, Tuğrul, Oğuzhan ve Mete'yle de yollarını ayırmıştı. Uşakspor'da bu hafta Ergene Velimeşespor maçında kurtardıkları penaltılarla spor gündeminin ilk sıralarına oturan kaleci Ersin ve Levent'in yanı sıra Abdullah, cezaları nedeniyle görev yapamayacak.



UŞAK 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:18

YATSI 19:39

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