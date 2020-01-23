Balık azalınca fiyatlar yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balık azalınca fiyatlar yükseldi

İHA

Yurt geneliyle birlikte Uşak’ta da hava şartları balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Geçtiğimiz hafta artan balık miktarıyla birlikte düşen fiyatlar, bu hafta ise yükselişe geçti.
Yurt genelinde aniden değişen hava koşulları diğer illerde olduğu gibi Uşak’ta da balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Balık sezonunun geçtiğimiz aylarda açılması ile balıklar tezgahlardaki yerini almaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta havaların soğumasıyla artan balık miktarı, fiyatları düşürmüştü. Bu hafta ise fiyatlar yükseldi. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık olan hamsi geçen haftalarda 5 ile 10 lira arasında alıcısını bulurken, bu hafta ise 20 ile 25 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı esnafı artan fiyatlar nedeniyle satışların düşük olduğunu ifade etti.

“Balık miktarı az”
Balık miktarında azalma olduğunu kaydeden balıkçı esnafı Ünal Erdoğan, “Şu anda mevsime göre balık bolluğu var ama geçen hafta daha boldu. Hava sıcaklıklarından dolayı bu hafta biraz kısıtlı. Bizim Uşak’ta en çok tercih edilen hamsi ve istavrit. Geçen haftalara göre fiyatlar biraz pahalı. Biraz düşmüştü ama yine yükseldi” diye konuştu.

“Taze olmadığı gibi fiyatlar yüksek”
Balık haline gelerek alışveriş yapan Turan Besirek fiyatların uygun olmadığını belirterek, “Fiyatlar ucuz değil pahalı. Ben kaya levreği aldım, 40 lira. Normal deniz balıkları taze olmadığı gibi fiyatları da yüksek. Önceki yıllarda daha uygun oluyordu, 10 liraya hamsi yiyorduk. Bu sene ise 20’den aşağı hamsi yiyemedik” dedi.
Uşak balık pazarında sardalyanın kilosu 15 liradan satılırken, sazan balığı 25 liradan alıcısını buldu. Fiyatı artan levrek 90 liradan satışa sunulurken çupra ise 35 ile 90 lira arasında fiyatlarla tezgahlarda yerini aldı.

UŞAK

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3’ü ağır 13 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 3’ü ağır 13 yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Uşak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. ...
Uşak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Uşakspor'da Feyyaz gitti
YEREL HABERLER Uşakspor'da Feyyaz gitti
(Özel haber) 30 karateciden 27’si madalya kazanarak rakiplerine fark attı Uşaklı karate yıldızları madalyaya doymuyor Uşak’a 27 madalya ve 6 kupayla geri döndüler
YEREL HABERLER (Özel haber) 30 karateciden 27’si madalya kazanarak ...
Uşak’ta 2019'da 327 milyon 753 bin TL'lik kamu yatırımı yapıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta 2019'da 327 milyon 753 bin TL'lik kamu ...
AFAD ocak ayı teması olan ‘İlk Yardım’ üzerine çalışmalara başladı
YEREL HABERLER AFAD ocak ayı teması olan ‘İlk Yardım’ üzerine ...
Uşak'ta kış mevsiminin vazgeçilmezi 'tahin helvası' Uşaklı vatandaşlar ‘kışın tahin evlası kalorifer gibi ısıtır’ diyerek helvacıların yolunu tutuyor Uşaklı helvacı esnafının yüzü kış mevsiminin gelmesi ile gülmeye başladı
YEREL HABERLER Uşak'ta kış mevsiminin vazgeçilmezi 'tahin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X