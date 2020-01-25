Afet risklerine karşı TAMP masa başı tatbikatı yapıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Uşak’ta afet risklerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Uşak Özmerkez Meclis Salonunda, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş’ın başkanlığındaki toplantı İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Ana Çözüm Ortağı Çalışma (Hizmet) Grupları Hazırlık Yöneticileri ve yerel düzeyde afet müdahale yönetiminde görevli yardımcı birimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. TAMP İl düzeyi masa başı plan tatbikatı; su baskını ve heyelan tehlikelerinin neden olduğu afet risklerine karşı farkındalık oluşturması, çalışma (hizmet) grupları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Bu çerçevede tatbikat faaliyetlerine her yıl geliştirilerek devam edileceği kaydedildi.

UŞAK 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.