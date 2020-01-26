Uşak Spor - Sakaryaspor: 1-1

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STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Mehmet Şengül (xx), Yakup Bulut (xx)

UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) Türker (xx), Berat (xxx), Alpay (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay xx), Erdi (x) (Dk. 53 Mehmet x), Seçkin (xxx), Noyan (xx), Özer Ozan (xx), Kadir (xxx), Yaser (x) (Dk. 46 Selim xx)

SAKARYASPOR: Oğuzt (xx) Canberk Ömer (xx), Serkan (xxx) (Dk. 90 Azad), Abdulaziz (xx), Berk İsmail (xxx), Nuri Fatih (xx) (Dk. 83 Yaser), Onur (xx) Dk. 73 Sinan x), Ferit (xx), Denis (xxx), Berkay Can (xxx), Ümit Yasin (xx)

GOLLER: Dk. 48 Berk İsmail (Sakaryaspor), Dk. 75 Berat (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Berat, Noyan (Uşak Spor), Denis, Onur, Berk İsmail, Ümit Yasin, Berkay (Sakaryaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 20'nci hafta mücadelesinde Uşak Spor, evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekip 48'inci dakikada Berk İsmail'le öne geçerken Uşak Spor bu gole 75'inci dakikada Berat'la karşılık verdi. Bu sonucun ardından Uşakspor puanını 25'e, Sakaryaspor ise 31'e çıkardı.



UŞAK 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:43

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