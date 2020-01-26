TFF 2. Lig: Uşakspor: 1 - Sakaryaspor: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor evinde Sakaryaspor ile 11 berabere kaldı.
UŞAK
26 Ocak 2020 Pazar
İMSAK06:42
GÜNEŞ08:07
ÖĞLE13:20
İKİNDİ15:59
AKŞAM18:23
YATSI19:43
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