Uşak’ta 1 kişinin arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulduğu iddiası

Uşak’ta arkadaş olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma sonucu 1 kişi av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay Banaz ilçesi Derbent köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.B.S. daha önceden arkadaşı olduğu iddia edilen F.G.’nin (48) evine gitti. Burada 2 kişi arasındaki konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. F.G., Y.B.S. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.G., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Y.B.S. ile 1 kişiyi üzerinde suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

UŞAK 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:42

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