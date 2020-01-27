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66 yaşındaki girişimci kadının azmi parmak ısırtıyor Her sabah gün ağarmadan başladığı işinde ...

İHA

Uşak'ın Ulubey ilçesinde 16 sene önce açtığı hamur işi dükkanıyla ün salan girişimci kadın işini genişleterek farklı bölgelerde dükkan açmaya başladı. Bu sayede pek çok kadını iş sahibi yapan girişimci kadın, amacının Uşak'ın yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

66 yaşındaki girişimci kadının azmi parmak ısırtıyor Her sabah gün ağarmadan başladığı işinde giderek yükseliyor

Uşak’ın Ulubey ilçesinde 16 sene önce açtığı hamur işi dükkanıyla ün salan girişimci kadın işini genişleterek farklı bölgelerde dükkan açmaya başladı. Bu sayede pek çok kadını iş sahibi yapan girişimci kadın, amacının Uşak’ın yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.
Uşaklı 66 yaşındaki Halime Tuncay, 50 yaşındayken sergilediği girişimcilik örneğiyle pek çok kadına örnek olmaya devam ediyor. Ulubey ilçesinde yanında 2 kadınla beraber açtığı hamur işi dükkanında yaptığı çeşitli ürünler beğenilince, adını giderek duyurmaya başladı. Tuncay ilçede adım attığı gıda sektöründe hızla ilerleyebilmek amacıyla il merkezine taşınırken burada pek çok kadını iş sahibi yaptı. Aldığı onlarca siparişi yetiştirebilmek için dükkanını her sabah gün ağarmadan açan Tuncay yaşına rağmen çalışma azmiyle dikkat çekiyor. Ürünlerine hem yurtiçinden hem de yurtdışından gösterilen talep üzerine işini genişleterek İzmir ve Denizli’de bir dükkan açan Tuncay, “Allah sağlık ve ömür verdiğince 80 yaşında kadar bu işi yaparım, mutluyum” dedi.

“Bir kadın çalışarak ev alabildi"
Halime Tuncay yaptığı işle beraber pek çok kişiye örnek olduğunu dile getirerek, “Ben bu işe başlarken bir hedefim vardı. Herkes alın teriyle çalışsın. Herkesin bir sigortası olsun. Başladım ve çok iyi oldu. İnsanlara örnek oldum. Ulubey’de 10 evden biri tarhana yapıp satıyor. Uşak’ta yanımda çalışanlar var, bir kadın bu sayede ev alabildi. Yanımdaki çalışanlara da söylerim; ‘Gayeniz sadece para kazanmak olmasın, para her zaman her yerden kazanılır. Çalışırken bir yandan da meslek sahibi, zanaat sahibi olun. İleride bir işyeri açabilirsiniz. Vasıflı bir işçi olarak başka yerlerde çalışabilirsiniz’ diye” diye konuştu.

İşini bir adım daha öteye taşıyor
Tek hedefinin Türkiye’nin her bölgesine dükkan açabilmek ve Uşak’ın yöresel tatlarını herkesin tadabilmesini belirten Tuncay, “Benim şimdi Uşak’tan sonra bir şubem İzmir’e açıldı. Başta gelip söylediler bana ‘Senin yanına gelip biraz çalışsak’ diye. Sonrasında oraya bir dükkan açtık. Denizli’ye bir şube açılıyor. Her yerde olsun isterim ben. Ürünleri Uşak içinde her yere yolluyorum, yurtdışına dahi yolluyorum. O kadar çok müşterim var ki bazen yetişemiyorum. İnsanlar yediğinde daha mutlu oluyor. Allah sağlık ve ömür verdiğince 80 yaşında kadar bu işi yaparım. Sevdiğim işi yapıyorum mutluyum” şeklinde konuştu.
Sibel Şahin, Tuncay ile 2 senedir çalıştığını ve ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirerek, “2 senedir Halime Abla’nın yanında çalışıyorum. Uşak’a eşimin görevi nedeniyle gelmiştim. Şu anda eşim emekli oldu. 2 kızım üniversitede. Eşime hem maddi yönden destek olmak amaçlı hem de burada bir şeyler öğrenmek amaçlı çalışıyorum. Çok memnunum. Daha önce hiç çalışmamıştım, ilk kez burada başladım” dedi.

UŞAK

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
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