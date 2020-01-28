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Uşakspor’dan misafir takıma tarhana ikramı

İHA

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde oynanan Uşakspor Sakaryaspor maçı öncesi hem misafir takım hem de ev sahibi takım taraftarlarına tarhana ikram edildi.

Uşakspor’dan misafir takıma tarhana ikramı

Uşak’ta geçtiğimiz günlerde oynanan Uşakspor Sakaryaspor maçı öncesi hem misafir takım hem de ev sahibi takım taraftarlarına tarhana ikram edildi.
Uşakspor Sakaryaspor arasında 1 Eylül Stadyumu’nda oynanan müsabaka öncesi ve sonrasında Uşakspor, yapmış olduğu jestler ile spor müsabakalarında her zaman görülmesi gereken görüntülere imza attı. Takımına destek vermek ve deplasman tribünlerini doldurmak isteyen Sakaryaspor taraftarını reklam panolarından, “Hoş geldiniz Tatangalar” mesajıyla karşılayan kırmızısiyahlı ekip, misafir tribünü girişinde de sürpriz yaparak Uşak tarhanası ikramında bulundu. Uşakspor taraftarı da Sakaryasporluları maçın bitiminde, “Uşak size deplasman değil”, “Hepiniz Allah’a emanetsiniz” sloganları eşliğinde uğurladı. Sakaryaspor taraftarı ise bu güzel karşılamanın ardından, “Teşekkürler Uşak teşekkürler” şeklinde tezahürat yaparak stattan ayrıldı.

“Spor böyle güzel şeylerle anılmalı”
Maçın bitiminin ardından konuk ekibi uğurlayarak açıklama yapan Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Karaman, “Her iki takım açısından da güzel bir mücadeleyi geride bıraktık ve şimdi yıllardan bu yana derin bir dostluğumuz bulunan Sakaryaspor taraftarlarımıza, bu soğuk günde sıcak bir Uşak Tarhanası ikram edelim istedik. Spor olumsuzluklarla değil, böyle güzel şeylerle anılmalı düşüncesine sahibiz. Spor birleştiren ve dayanışmayı arttıran bir unsur olarak hayatımızda yer almalıdır. Her derde deva, şifa kaynağı tarhanalarımızı birlikte yudumladık” dedi.
Başkan Kahraman, Elazığ merkezli meydana gelen depreme yönelik de konuşarak, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bu tür acı bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sıcak bir şekilde ağırladılar”
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise, “Öncelikle Uşakspor başkanına ve Uşakspor taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada çok sıcak bir şekilde ağırladılar. İnşallah bir dahaki geldiklerinde biz de aynı şekilde cevap verip kendilerini ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

UŞAK

28 Ocak 2020 Salı

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