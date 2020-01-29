Tasarım odaklı profesyonel gelişim eğitimleri sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tasarım odaklı profesyonel gelişim eğitimleri sona erdi

İHA

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücü olarak yer aldığı, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek projesi kapsamında fonlandırılan "DeriTekstil Sektörlerinde Tasarım Odaklı Profesyonel Gelişim Eğitimi" sona erdi.

Tasarım odaklı profesyonel gelişim eğitimleri sona erdi

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücü olarak yer aldığı, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek projesi kapsamında fonlandırılan “DeriTekstil Sektörlerinde Tasarım Odaklı Profesyonel Gelişim Eğitimi” sona erdi.
Uşak Üniversitesinde DTS Tasarım Merkezi ve Teknoloji ve Transfer Ofisi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren eğitimlerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü ve İstanbul Moda Akademisi Moda Danışmanı Ülkü Karahanlar “Tasarım ve Moda” eğitimi verdi. Yaşar Üniversitesinde görev yapan pazarlama müdürü marka danışmanı Ece Güçer ise ‘Marka Yönetimi’ hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi.
Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli’nin yanı sıra çok sayıda akademisyenin katıldığı etkinliklerin sonunda, eğitimcilere üniversite adına teşekkür belgeleri Prof. Dr. Temir Gökçeli tarafından takdim edildi.
Ekinlik, eğitmenler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.

UŞAK

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:20
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:26
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'taki cinayete ilişkin 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uşak'taki cinayete ilişkin 2 tutuklama
Uşakspor’dan misafir takıma tarhana ikramı
YEREL HABERLER Uşakspor’dan misafir takıma tarhana ikramı
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor
66 yaşındaki girişimci kadının azmi parmak ısırtıyor Her sabah gün ağarmadan başladığı işinde giderek yükseliyor
YEREL HABERLER 66 yaşındaki girişimci kadının azmi parmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X