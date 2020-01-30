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Uşaklı atletizm sporcusu Türkiye 2’ncisi oldu

İHA

Uşaklı atletizm sporcusu Orçun Duran Türkiye U18 yarışmaları kapsamında 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük başarı elde etti.

Uşaklı atletizm sporcusu Türkiye 2’ncisi oldu

Uşaklı atletizm sporcusu Orçun Duran Türkiye U18 yarışmaları kapsamında 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak büyük başarı elde etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Turkcell U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Uşak Alper Günbayram Anadolu Lisesi öğrencisi atletizm sporcusu Orçun Duran kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen müsabakada Duran 400 metre erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak madalya kazandı.
Duran, elde ettiği başarının antrenörü Mustafa Coşkun ile birlikte yaptığı sıkı ve yoğun antrenmanlar sonucu geldiğini belirterek hedeflerini yüksekte tuttuğunu kaydetti.

UŞAK

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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