Genç kadın, 19 yaşında aldığı devlet desteğiyle 3 yıldır hayvancılık yapıyor

Uşak’ta 3 yıl önce kocasıyla birlikte başvuru yapan ancak hibe desteği kendisine verilen 23 yaşındaki Canan Debil, aldığı destekle birlikte hayvancılık yapmaya başladı. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirten ve kırsalda yaşayan kadınlara örnek olan Debil, kadınların hayatın her alanında olması için çağrıda bulunuyor.

Uşak merkeze bağlı Sorkun köyünde yaşayan 23 yaşındaki Canan Debil, 3 yıl önce devletten aldığı hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, kocasıyla birlikte başvuru yapan ancak hibe desteği kendisine verilen, Debil’in aldığı 30 küçükbaş hayvan hibe desteğiyle birlikte şu an 60’ın üzerinde hayvanı bulunuyor. Kocasının başka bir geliri olmadığını ve çift olarak geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirten Debil, vaktinin büyük bir bölümünü hayvanlarına bakarak geçiriyor. Hayvanlarına sevgiyle yaklaşan Debil, kuzularına elleriyle süt veriyor. Genç çift hayatlarından memnun olduklarını dile getirerek hayvancılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pek çok kadına örnek teşkil eden ve kadınların her alanda çalışabileceklerini gösteren Debil “Hibe desteği olarak 30 koyun aldım. Kendi gelirimizle de 30 tane almıştık. O şekilde hayvancılığa hala devam ediyoruz. Köydeki arkadaşlarımız eşime söylemiş. O da kendisi başvurmaya gitti, ben sonradan gittim başvurdum ve bana çıktı” dedi.



“Gelirimiz hayvancılık”

Debil hayvancılık yaparak güzel noktalara ulaştıklarını kaydederek, “Ekonomik açıdan çok rahat. Bakıyorsun kuzusu oluyor, ondan sonra ikinci kuzu oluyor. Eşim başka işe gitmiyor, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Gelirimizi hayvancılıktan karşılıyoruz. Hayvancılık denince genç çiftçiler olarak ismimiz anılıyor. ‘Şu kişide var, gidelim onlardan alalım. Onların hayvanları iyi ‘ deniliyor. Devam ettiriyorum çünkü bir şeyler yapmamız gerekiyor, yaşımız çok genç. Arkamızda çocuklarımız var. O yüzden devam ettireceğiz” diye konuştu.



“Senelik 50 kurban satıyoruz”

Aldıkları destekle hayatlarının değiştiğini ve ekonomik anlamda refaha ulaştıklarını kaydeden 28 yaşındaki Murat Debil, “Ben senelik, hiç pazara indirmeden 50 tane kurbanlık satıyorum. Biz memnunuz müşterilerimiz de memnun. Ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Allah bereketini versin. Bütün gençlere de tavsiye ederim” dedi.



“Kırsal yaşamı desteklemeye yönelik bir proje”

Proje kapsamında değerlendirme yapan ve proje amacıyla ilgili bilgi veren Uşak Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, “’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 493 tane çiftçimiz desteklendi. Bu kapsamda küçükbaş desteklemesine başvuru yapan 91 çiftçimiz desteklendi. Bu anlamda 3 bin 300 civarında bir hayvan dağıtımı gerçekleşti ve şu anda mevcut hayvan sayısı 4 bin 800’ün üstüne çıktı. 3 yıl uygulanmış olan bu proje 18 ve 40 yaş arasında hem köye dönüş açısından hem de köyde istikrarlı bir yaşam sağlaması açısından Bakanlığımız çalışmaları kapsamında projelendirildi. Bu anlamda da köydeki genç çiftçilerimizin hayatını refah seviyesi yüksek bir şekilde sürdürebilmesi için hedeflenen köydeki nüfus sayısının geriye gitmemesi, kırsaldaki yaşamın kalitesinin ve veriminin ekonomik anlamda artması için uygulanmış bir proje” diye açıkladı.

UŞAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:27

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.