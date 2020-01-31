Uşakspor lidere karşı

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor yarın deplasmanda lider Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Ligde son 2 maçından 4 puan çıkaran Uşak temsilcisi, rakibinin 9 haftalık namağlup serisini sonlandırmayı hedefliyor. Uşakspor, 25 puanla 13'üncü sırada, Ankara Demirspor ise 43 puanla zirvede yer alıyor. İlk yarıda Uşak'ta oynanan müsabakayı Başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.
UŞAK
30 Ocak 2020 Perşembe
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