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Evlenmek için 02.02.2020 tarihini seçtiler Evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyenler bu günü ...

İHA

Uşak'ta 02.02.2020 tarihini kaçırmak istemeyen ve evlilik yıl dönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen 11 çift dünya evine girdi.

Evlenmek için 02.02.2020 tarihini seçtiler Evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyenler bu günü seçti

Uşak'ta 02.02.2020 tarihini kaçırmak istemeyen ve evlilik yıl dönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen 11 çift dünya evine girdi.
Uşak'ta evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 11 çift Uşak Belediyesi Nikah Dairesine akın etti. 02.02.2020 tarihini fırsat bilen çiftler nikah kıydırmak için aylar öncesinden başvuru yaptı. Uşaklı Ahmet ve Seçil Acar çifti de bu özel tarihi unutulmaz kılabilmek için 3 ay öncesinden randevu aldıklarını belirterek, evlilik günlerinin kendilerine uğur getirmesini dilediler.

“Bir daha gelmeyecek bir tarih”
Özel tarihin akılda kalıcı olduğunu dile getiren Ahmet Acar, “Biz Kasım ayında tarih aldık. Yani 3 ay önceden aldık. Bu tarih güzel bir tarih, okunuşu da güzel. Bir daha gelmeyecek bir tarih. Daha güzel bir tarih vardı aslında ben onu söyledim ama 29 Şubat olarak gelin hanıma kabul ettiremedik” dedi.

“İnşallah uğur getirir”
Oldukça mutlu olduğunu dile getiren Seçil Acar ise, “Zaten mutluydum. Bu tarihte de evlendiğimiz için bu ekstra mutluluk veriyor bize. İnşallah uğur getirir bu bize diyelim” diye konuştu.

UŞAK

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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