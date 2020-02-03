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Tıra çarpan otomobilde can pazarı Sıkışan yaralılara kurtarmak için seferber oldular

İHA

Uşak’ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilde sıkışırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu.
Kaza, UşakAnkara kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan Banaz istikametine giden Onur Özcan idaresindeki 64 EB 069 plakalı otomobil, önünde seyreden İbrahim Erbay idaresindeki 45 ACM 212 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uşak itfaiyesi araçta sıkışan diğer yolcuyu kurtarırken yaralılar ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

UŞAK

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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