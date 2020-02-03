Uşak’ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

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Uşak’ta yedikleri yemekten zehirlenen 25 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz gün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 25 fabrika işçisi öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucu fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 6 işçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

UŞAK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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