Uşak'ta çöplükte 20 köpek ölüsü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak'ta çöplükte 20 köpek ölüsü bulundu

DHA

- UŞAK'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20  köpek ölüsü bulundu.

- UŞAK'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20  köpek ölüsü bulundu.
Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün akşam saatlerinde parçalanmış 20 sokak köpeği bulundu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölü köpeklerden parça alınıp incelenmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Ardından toplanan ölü köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü. Köpeklerin uzun süre önce telef olduğu ve bu nedenle çürümeye başlayıp, bazı uzuvlarının parçalandığı anlaşıldı.
Gördükleri karşısında dehşete düşen hayvanseverler, bazı köpeklerin ateşli silahla vurulmuş ve bir kısmının yakılmış olduğunu söyledi. Ölü hayvanlar arasında kendisinin de baktığı köpeklerin olduğunu söyleyen Safiye Acar, sorumluların bir an önce bulunarak gerekli cezai işlemin yapılmasını istediklerini ifade etti.
Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

UŞAK

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu Danimarka'da yaşayan bir hayırsever, minik Buğra’nın 'yürüme umudu' oldu Tedavi için gerekli 35 bin liranın tamamını ödedi
YEREL HABERLER Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme ...
Banaz’da çöplükte 21 köpek ölü bulundu
YEREL HABERLER Banaz’da çöplükte 21 köpek ölü bulundu
Uşak’ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Uşak’ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten ...
Tıra çarpan otomobilde can pazarı Sıkışan yaralılara kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobilde can pazarı Sıkışan yaralılara ...
Evlenmek için 02.02.2020 tarihini seçtiler Evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyenler bu günü seçti
YEREL HABERLER Evlenmek için 02.02.2020 tarihini seçtiler Evlilik ...
Teknolojiye direnen yorgancı mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Teknolojiye direnen yorgancı mesleğini yaşatmaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X