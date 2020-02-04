Uşak'ta çöplükte 20 köpek ölüsü bulundu

- UŞAK'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu.

Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün akşam saatlerinde parçalanmış 20 sokak köpeği bulundu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölü köpeklerden parça alınıp incelenmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Ardından toplanan ölü köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü. Köpeklerin uzun süre önce telef olduğu ve bu nedenle çürümeye başlayıp, bazı uzuvlarının parçalandığı anlaşıldı.

Gördükleri karşısında dehşete düşen hayvanseverler, bazı köpeklerin ateşli silahla vurulmuş ve bir kısmının yakılmış olduğunu söyledi. Ölü hayvanlar arasında kendisinin de baktığı köpeklerin olduğunu söyleyen Safiye Acar, sorumluların bir an önce bulunarak gerekli cezai işlemin yapılmasını istediklerini ifade etti.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.



UŞAK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:36

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