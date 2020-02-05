Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

- UŞAK'ta beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaşan 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mustafa Kul, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Kul'un, özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, kent merkezindeki Alper Günbayram Ortaokulu'nda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kul, beden eğitimi dersinde basketbol oynarken aniden rahatsızlandı. Beraberindeki arkadaşları, hemen öğretmenlerine haber verdi. İlk müdahalesi okulda öğretmeni tarafından yapılan Kul, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acili'nde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Okul yönetimi ve sınıf arkadaşları Mustafa Kul'un ani ölümüyle şoke oldu.

Mustafa Kul'un ölüm haberini alan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve okul öğretmenleri hastaneye geldi. Kul'un özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu ve 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Kul'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı öğrenildi.



UŞAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:35

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