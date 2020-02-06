"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği

İHA

Uşak Valili İl Özel İdaresinin 'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesi, ZEKA'dan 1 milyon 200 bin lira hibe desteği alacak. Proje ile belediye binası aromatik bitki yağı çıkarma ve işleme merkezine dönüştürülecek.

"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği

Uşak Valili İl Özel İdaresinin 'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesi, ZEKA'dan 1 milyon 200 bin lira hibe desteği alacak. Proje ile belediye binası aromatik bitki yağı çıkarma ve işleme merkezine dönüştürülecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan, Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Ziraat Odasının da ortağı olduğu “Büyükoturak Köyü Doğal Yaşam Köyü” projesi, kabul edilerek desteklenmeye hak kazandı. Banaz Kaymakamlığınca bu sene Büyükoturak köyünde 100 dekara yakın lavanta ekimi yaptırıldı. Köylünün kendi yetiştirdiği aromatik bitkiler, bu tesiste işlenip pazarlanabilir hale getirilebilecek.
Bu kapsamda 1 milyon 440 bin 900 lira bütçeye sahip olan proje, ZEKA tarafından yüzde 90 oranında desteklenerek, 1 milyon 200 bin 000 lira hibe desteği alacak.
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tarım İlçe Müdürlüğünün de iştirakçi olduğu proje çerçevesinde, Lavanta başta olmak üzere, çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verilmesi, ekimdikiminin arttırılması, üretilen tıbbiaromatik bitkilerin işleneceği üretim tesisleri kurularak elde edilen nihai ürünün pazarlanması hedefleniyor.

UŞAK

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:35
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını ...
Ölüm derste yakaladı Derste bayılan ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ölüm derste yakaladı Derste bayılan ortaokul ...
Yıllarca geçim kaynağı olan mesleği şimdi hobisi oldu 65 yıldır o mesleği yapıyor
YEREL HABERLER Yıllarca geçim kaynağı olan mesleği şimdi hobisi ...
Uşak'ta çöplükte 20 köpek ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Uşak'ta çöplükte 20 köpek ölüsü bulundu
Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme umudu Danimarka'da yaşayan bir hayırsever, minik Buğra’nın 'yürüme umudu' oldu Tedavi için gerekli 35 bin liranın tamamını ödedi
YEREL HABERLER Uşaklı minik çocuğa Danimarka'dan gelen yürüme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X