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Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı

İHA

Uşak'ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı. Yangın sonrası evlerde maddi hasar oluştu.

Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı

Uşak'ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı. Yangın sonrası evlerde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, olay, Karaağaç Mahallesi 3. Serçe Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi.
Mahalledeki bir ekmek fırınına ait odun deposu olarak kullanılan yerde henüz belirlenemeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun yanda bulunan 2 eve sıçradı. Evlerden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı.
Yangının sıçradığı binalarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, her iki evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

UŞAK

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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