Uşak'ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı. Yangın sonrası evlerde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Karaağaç Mahallesi 3. Serçe Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi.

Mahalledeki bir ekmek fırınına ait odun deposu olarak kullanılan yerde henüz belirlenemeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun yanda bulunan 2 eve sıçradı. Evlerden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Yangının sıçradığı binalarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, her iki evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

UŞAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:56

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AKŞAM 18:37

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