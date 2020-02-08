Bir anne ve babanın yardım çığlığı 80 yaşındaki anne ile 85 yaşındaki baba yatalak çocukları için yardım talebinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bir anne ve babanın yardım çığlığı 80 yaşındaki anne ile 85 yaşındaki baba yatalak çocukları için ...

İHA

Uşak'ta harabeye dönmüş evlerinde zor şartlar altında yaşayan baba Bekir Gezer (85) ve anne Hatice Gezer (80) şeker hastası olan 57 yaşındaki oğullarının tedavisi için yardım talebinde bulundu.

Bir anne ve babanın yardım çığlığı 80 yaşındaki anne ile 85 yaşındaki baba yatalak çocukları için yardım talebinde bulundu

Uşak’ta harabeye dönmüş evlerinde zor şartlar altında yaşayan baba Bekir Gezer (85) ve anne Hatice Gezer (80) şeker hastası olan 57 yaşındaki oğullarının tedavisi için yardım talebinde bulundu.
Banaz ilçesinin Kaylı köyünde ikamet eden Bekir ve Hatice Gezer adlı yaşlı çift 20 yıldır yaşadıkları adeta harabeye dönen bir odalı evlerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Kötü şartlara rağmen zorlu şartlara karşı mücadele eden çiftin sağlık sıkıntıları da bulunuyor. Yaşlı çiftin 57 yaşındaki şeker hastası oğulları yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle yatağa bağımlı halde yaşıyor. Devletten aldıkları yaşlılık maaşı ve oğullarının aldığı engelli maaşının dışında hiçbir gelir kaynağı olmayan çift yardım talebinde bulundu.

"Yardım istemeye mecbur kaldık”
Yaşlandıkları için pek çok zorluk yaşadıklarını dile getiren baba Bekir Gezer, “20 senedir buradayız. Benim eski evim göçtü. Burayı eşimin tarlasını satıp parayla aldık. 34 senedir oğlumun şeker hastalığı var. Yaşlılık maaşı ve oğlumun engelli maaşı var. Yettiremiyoruz. Yaşlandığımız için yardım istemeye mecbur kaldık. Başka bir çaresi yok” dedi.

“Yardım çağrısı başlattık”
Kötü durumda olan aileye yardım amaçlı kendi çapında kampanya başlatan komşu Süleyman Alay, “Ben onların sesini duyurmaya gayret gösterdim ve çaba harcadım. Kendilerinin yaşlılık maaşları var başka herhangi bir gelirleri yok. Bu yüzden sesimizin duyulması için bu yardım çağrısını başlattık. Bir vatandaş olarak kendimi sorumlu hissettim. Yardımlarınızı esirgememenizi istiyoruz. Hepsi bu” diye konuştu.

UŞAK

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı
YEREL HABERLER Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı
Uşak kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Uşak kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı Kar ...
Şehit savcıların adı hatıra ormanlarıyla yaşatılacak Adalet mücadeleleri şehadetle biten savcıların adına 2 hatıra ormanı yapıldı
YEREL HABERLER Şehit savcıların adı hatıra ormanlarıyla ...
"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin lira hibe desteği
YEREL HABERLER "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 ...
Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beden eğitimi dersinde fenalaşan öğrenci hayatını ...
Ölüm derste yakaladı Derste bayılan ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ölüm derste yakaladı Derste bayılan ortaokul ...
Yıllarca geçim kaynağı olan mesleği şimdi hobisi oldu 65 yıldır o mesleği yapıyor
YEREL HABERLER Yıllarca geçim kaynağı olan mesleği şimdi hobisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X