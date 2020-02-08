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631 proje arasında Uşaklı 2 proje birinci oldu

İHA

'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında 631 projenin katıldığı yarışmada Uşak'tan farklı kategorilerde 2 proje Türkiye birinciliği kazandı.

'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında 631 projenin katıldığı yarışmada Uşak'tan farklı kategorilerde 2 proje Türkiye birinciliği kazandı.
Türkiye genelinde bu yıl ilki düzenlenen 'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında Scracth Cup 2020 yarışmasında Uşak Bir Eylül İlkokulunun hazırladığı 'Değerli Şehrim' oyunu en iyi proje seçilerek Türkiye birinciliği elde etti. Aynı yarışmada Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu "Benim Şehrim" temasında yapılan 'TasarlaYapDüzelt' projesiyle iyi kod yapısı kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı.
Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hazırlandıkları yarışmalara oldukça sıkı çalışmalar yaparak hazırlandıklarını belirtirken derece elde etmenin haklı gururunu yaşadılar.

UŞAK

08 Şubat 2020 Cumartesi

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  • İKİNDİ 16:12
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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