631 proje arasında Uşaklı 2 proje birinci oldu

'Babam ve ben'

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'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında 631 projenin katıldığı yarışmada Uşak'tan farklı kategorilerde 2 proje Türkiye birinciliği kazandı.

Türkiye genelinde bu yıl ilki düzenlenen 'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi kapsamında Scracth Cup 2020 yarışmasında Uşak Bir Eylül İlkokulunun hazırladığı 'Değerli Şehrim' oyunu en iyi proje seçilerek Türkiye birinciliği elde etti. Aynı yarışmada Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu "Benim Şehrim" temasında yapılan 'TasarlaYapDüzelt' projesiyle iyi kod yapısı kategorisinde Türkiye birinciliği kazandı.

Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hazırlandıkları yarışmalara oldukça sıkı çalışmalar yaparak hazırlandıklarını belirtirken derece elde etmenin haklı gururunu yaşadılar.

UŞAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:32

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