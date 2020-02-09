Uşakspor-Sivas Belediyespor: 4-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Kadir Beyaz (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Türker (xx) (Dk. 59 Levent xx), Berat (xx) (Dk. 78 Berkay x), Alpay (xxx), İbrahim (xx), Seçkin (xxx), Abdullah (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 59 Emre x), Ozan (xxx), Kadir (xxxx), Yaser (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre (x) Taner (x) (Dk. 46 Mehmet x), Eray (xx), Gencay (x), Ali Say (x) (Dk. 69 Onur x), Serkan (x), Kerem (xx), Osman (xx), Şevki (x) (Dk. 46 Abdullah x), Fatih (x), Mete (xx)

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 36 Kadir, Dk. 69 ve Dk. 84 Yaser (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Osman (Sivas Belediyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor, evinde Sivas Belediyespor'u rahat mağlup ederek tekrar çıkışa geçti: 4-0.

Maça hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar henüz 2'nci dakikada Kadir'le öne geçti. Kadir, 36'da bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Uşakspor'da 69 ve 84'üncü dakikalarda ağları havalandıran Yaser takımına farkı getiren isim oldu. Uşakspor bu skorun ardından puanını 28'e yükseltirken, Sivas Belediyespor aynı puanda kaldı. Maçtan önceki gün kentte yağan kar sonrası beyaza bürünen 1 Eylül Stadı'nın zemini karşılaşma öncesi Uşak Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek oynamaya hazır hale getirildi.





UŞAK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 19:57

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