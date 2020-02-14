Uşak Valiliği 4 bin 14 öğrenciye LGS kitabı hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak Valiliği 4 bin 14 öğrenciye LGS kitabı hediye etti

İHA

Uşak Valiliği tarafından Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencisine kitap hediye edildi.

Uşak Valiliği 4 bin 14 öğrenciye LGS kitabı hediye etti

Uşak Valiliği tarafından Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencisine kitap hediye edildi.
Malkoçoğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, okul müdürü, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencisine test kitabı hediye edildi. Vali Kocabıyık, “Bu kaynak kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve soruların çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim” diyerek öğrencilere kitap hediye etti.
Projenin gençlerin gelişimine sağlayacağı katkıya değinen Vali Kocabıyık, “Gençlerimizden akademik başarının yanında, evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve milli tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğine sahip bireyler olmalarını bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız müfredatı öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve mizacına uygun olarak düzenlemektedir. Uşak Valiliği olarak, Akademik Destek Projesi kapsamında 84 kurs merkezinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam edip Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanan 4 bin 14 sekizinci sınıf öğrencimize 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ediyoruz. Bu kaynak kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve soruların çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Benim ümidim gençliktedir.' Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor seri hedefliyor
YEREL HABERLER Uşakspor seri hedefliyor
Rektör Savaş: " Türkiye'nin adından söz ettiren, saygın üniversitelerinden birisi konumuna geldik" Uşak Üniversitesinde ‘Genel Öz Değerlendirme Toplantısı ve Akademik Ödül Töreni’
YEREL HABERLER Rektör Savaş: " Türkiye'nin adından söz ettiren, ...
Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak Belediyesine haciz şoku Uşak Belediyesine bir haciz daha
YEREL HABERLER Uşak Belediyesine haciz şoku Uşak Belediyesine bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X