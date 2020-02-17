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8 ayda 148 margarin kadar yağ yaktı, özlediği kiloya ulaştı 8 ayda 47 kilo verdi asansör bozulunca ...

İHA

Uşak'ta Emine Sargın (47) vücut ağırlığının 123 kiloya kadar çıkmasından kaynaklı yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı uzman diyetisyen kontrolünde 8 ayda 47 kilo vererek 76 kiloya indi. 148 paket margarin kadar yağ kütlesi yakan Sargın, kilo hesabı yapmadan asansöre binebilecek olmaktan ve 'asansör bozulduğunda herkesin onu suçlayacağı' psikolojisinden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

8 ayda 148 margarin kadar yağ yaktı, özlediği kiloya ulaştı 8 ayda 47 kilo verdi asansör bozulunca suçlanma korkusundan kurtuldu Verdiği kilolarla artık asansörlere kilo hesabı yapmadan biniyor 47 yaşındaki kadın azmetti 8 ayda yaşı kadar kilo verdi

Uşak’ta Emine Sargın (47) vücut ağırlığının 123 kiloya kadar çıkmasından kaynaklı yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı uzman diyetisyen kontrolünde 8 ayda 47 kilo vererek 76 kiloya indi. 148 paket margarin kadar yağ kütlesi yakan Sargın, kilo hesabı yapmadan asansöre binebilecek olmaktan ve ‘asansör bozulduğunda herkesin onu suçlayacağı’ psikolojisinden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Eşme ilçesinde yaşayan ve hemşire olan Emine Sargın fazla kilolarından dolayı gündelik yaşamında ve işinde zorluk çekmeye başladı. Zorluklara bir de sağlık problemleri eklenen ve hayatını olumsuz yönde etkilenmeye başlayan Sargın, kilolarından kurtulmak için diyetisyene gitmeye karar verdi. Sargın, ardından uzman bir diyetisyenin yolunu tutarak azmi ile birlikte hangi bir tıbbi destek almadan 8 ayda 123 kilodan 76 kiloya düştü. Kilo vermesindeki en etkili yöntemin diyet ve spor olduğunu dile getiren Sargın, şimdi ise aldığı kilolarının ardından beslenme programını hafifleterek, mevcut kilosunu korumaya yönelik destek alıyor.

“Artık nefes alamıyordum”
Kilolarından dolayı sağlık problemleri yaşadığını ve zorluk çektiğini dile getiren Sargın, “Bütün hayatım kilo olmuştu. Yani her şey kilonun sıkıntılarından dolayıydı. Geceleri ayak ağrılarımdan dolayı uyuyamıyordum, gündüzleri hareketim çok kısıtlanıyordu. Çalışıyorum, hemşireyim. Mecburen hareketli bir hayatım olması lazımdı ama istediğim gibi çalışamıyordum. Kilo beni engelliyordu. Artık nefes alamıyordum, yaşayamıyordum” dedi.
Küçük yaşlardan beri yaşıtlarına göre büyük beden kıyafetler giydiğini ifade eden Sargın, bir müddet sonra kilolarının sağlığını etkilediğini ve güzel görünmenin önemsiz olduğunu belirtip zayıflamaya karar verdi.

“Yağ kütlesi olarak gezdim”
Kendisi için zorlu geçen sürece rağmen pes etmediğini belirten Sargın, “Uzun bir süre yağ kütlesi olarak gezdim. Asansörde belirli bir kilo vardı. Kiloya bakıyordum. Asansördekilerin kilosunu hesaplıyordum ve kendime bakıyordum. Ben 120’nin üstüyüm. ‘Asansör kalsa herkes beni suçlayacak’ diyordum. Zaten ilk 1 ayda 10 kiloya yakın kilo verdim. Ondan sonrası da hiç fark etmeden devam etti” diye konuştu.

“Şimdi kimse tanıyamıyor”
Kilo vermeye başladıktan sonra kendisindeki değişimi görenlerin tanımadığını belirten Sargın, “İlk birkaç ay yani 30 kiloya yakın verdiğim zaman sabah uyandığımda sanki tekrar eskisi gibi, hiç kilo vermemişim gibi hissediyordum. Hemen ellerime bakıyordum ve ‘artık ellerim küçülmüş, ben zayıflıyorum’ diyordum. Şimdi hiç kimse tanıyamıyor beni. Önce başta inanmak lazım, yapabileceğine inanması lazım. Pes etmemek gerekiyor çünkü devamı mutlaka geliyor. Çok sabırlı olmak ve zamana yaymak gerekiyor. Biz bu kiloları bir günde almadık. Bir ömür çektim ama bir şekilde de verebildim, herkes de verebilir” şeklinde konuştu.

“148 paket margarin kadar yağ kütlesi kaybetti”
Danışanlarına tıbbi müdahale olmadan, yalnızca diyet ve sporu önerdiğini belirten Diyetisyen Hüda Kabakoğlu, “Emine Hanım da her danışan gibi kilolarından kurtulmak istedi. Ben de her danışanıma verdiğim gibi hiçbir özel plan yapmadan, mama kullanmadan, ilaç desteği vermeden sadece enerji kısıtlaması ile diyetlerimize başladık. Diyet ve sporun çok daha başarılı olabileceğini anlattık. Emine Hanım 8 aylık bir süre içerisinde çok ciddi bir kilo, 47 kilo verdi. Yağ kütlesinin kaybını margarine vurduğumuzda toplamda 148 paket margarin kadar yağ kütlesi kaybetti. 58 bedenden de 38 bedene düştü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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