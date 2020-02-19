Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet kamerada Vücuduna 20 saçma isabet eden kişi ağır yaralandı

Uşak’ta elinde pompalı tüfekle duvarın arkasında pusuya yatarak bekleyen bir şahsın, evine girmek üzere olan başka bir kişiye saçmalar yağdırdığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre ismi henüz belirlenemeyen bir zanlı, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu Abdil E.’nin (31) evinin bulunduğu yere gitti. Burada duvarın arkasında pusuya yatan şahıs, evine girmek üzere olan Abdil E.’ye pompalı tüfekle üst üste saçma yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sesleri duyan vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen Abdil E. tedavisi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücuduna 20 saçma isabet ettiği öğrenilen Abdil E.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak yakaladıkları şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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