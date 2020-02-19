TFF 2. Lig: Uşakspor: 2-Van BBSK:1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Uşakspor evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediyespor'u 21'lik skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Uşakspor, Van BBSK'yı konuk etti. Kırmızısiyahlı ekip 32. dakikada Seçkin Getbay'ın golüyle ilk devreyi 10 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi takım 50. dakikada Seçkin Getbay'ın ikinci golüyle 20 öne geçti. Mücadelenin 67. dakikasında konuk takım Van BBSK, Tunç Murat Behram'ın golü ile farkı 1'e indirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Uşak temsilcisi sahadan 21 galip ayrıldı.

Uşakspor, bu sonuçla 11. galibiyetini alarak haftayı 34 puanla 9. sırada tamamladı.

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