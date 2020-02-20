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Uşak Valisi Kocabıyık: “Tüm tedbirleri aldık, hanelerde veya vatandaşlarda bir zarar söz konusu ...

İHA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bahadır Barajı tabanında oluşan çatlağa ilişkin, "Tedbirleri aldık. Herhangi bir hanemizde veya vatandaşımızda bir zarar söz konusu değil. Oluşmasın diye de her türlü tedbir alındı. İnşallah hiçbir kaza bela olmadan bunu atlatacağız" dedi.

Uşak Valisi Kocabıyık: “Tüm tedbirleri aldık, hanelerde veya vatandaşlarda bir zarar söz konusu değil”

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bahadır Barajı tabanında oluşan çatlağa ilişkin, “Tedbirleri aldık. Herhangi bir hanemizde veya vatandaşımızda bir zarar söz konusu değil. Oluşmasın diye de her türlü tedbir alındı. İnşallah hiçbir kaza bela olmadan bunu atlatacağız” dedi.

Uşak'ta sabah saatlerinde Bahadır Barajı Göleti'nin gövde dolgusunda su çıkışı gözlemlendi. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar esnasında, Uşak Valisi Funda Kocabıyık bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinden itibaren buradaki sulama göletimizde bir su kaçağı olduğunu tespit ettik. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. DSİ suyu bir şekilde tahliye etmeye çalışıyor. Biz tedbiren 2 köyümüzün tahliyesini gerçekleştirdik. Bahadır köyünden 584 Hatipler köyünden 778 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu kendi imkanlarıyla kendi akrabalarının yanlarına geçmeyi tercih ettiler. Biz ihtiyaç olursa diye Banaz’daki yurtlarımızı, pansiyonlarımızı ve otellerimizi hazır bir şekilde bekletiyoruz. Tedbirleri aldık. Herhangi bir hanemizde veya vatandaşımızda bir zarar söz konusu değil. Oluşmasın diye de her türlü tedbir alındı. İnşallah hiçbir kaza bela olmadan bunu atlatacağız” dedi.

“Bu durum birkaç gün sürer”
Vatandaşların tahliye edilmesiyle ilgili durumun birkaç gün daha süreceğini kaydeden Vali Kocabıyık, “Hatipler köyünde taşıma merkezli bir okulumuz var. Burada 200 öğrenci eğitim görüyor. Biz sabah saatlerinde olayı duyar duymaz zaten bugün tatil etmiştik. Yarın da tatil ettik. Biz önce yarınki durumu bir görelim. Ankara DSİ’den makineler geliyor. O makineler tahliyeyi nasıl sağlayacağını görünce karar vereceğiz. Ama birkaç gün süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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