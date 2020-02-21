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Çatlak oluşan barajda çalışmalar kar altında sürüyor

İHA

Uşak'ın Banaz ilçesinde Bahadır Göleti'nde meydana gelen su sızıntısını gidermek amacıyla çalışmaların devam ettiği bölgede yağan şiddetli yağmur yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Çatlak oluşan barajda çalışmalar kar altında sürüyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde Bahadır Göleti'nde meydana gelen su sızıntısını gidermek amacıyla çalışmaların devam ettiği bölgede yağan şiddetli yağmur yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı'nın tabanında çatlak oluştu. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından sabah saatlerinden itibaren kontrollü bir şekilde dereye boşaltılıyor. Yağan şiddetli yağmura rağmen ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı çalışmalarını sürdürürken, bölge ilerleyen saatlerde yoğun kar yağışına teslim oldu. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, DSİ yetkileri, AFAD yetkilileri ve pek çok jandarma ekibi zorlu şartlara rağmen bölgedeki nöbetlerini sürdürüyor.

Bölgeye 2 sondaj makinası sevk edilecek
Çalışmaları daha kapsamlı devam ettirebilmek adına Ankara DSİ tarafından bölgeye 2 sondaj makinesi sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan bazıları istekleri doğrultusunda yakın akrabalarında kalırken bazıları ise otel, pansiyon ve yurtlara yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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