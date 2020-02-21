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Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor

DHA

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle dün başlanan, içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılma işlemi sürdürülüyor. Gövde dolgusunda gedik açılması ve baraj sularının kontrolsüz akması riskine karşı tahliye edilen Bahadır ile Hatipler köyleri boş kaldı.

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle dün başlanan, içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılma işlemi sürdürülüyor. Gövde dolgusunda gedik açılması ve baraj sularının kontrolsüz akması riskine karşı tahliye edilen Bahadır ile Hatipler köyleri boş kaldı.
Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, dün sabah saatlerinde su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip, zirai amaçlı kullanılan barajdaki suların tahliye edilme çalışması sürerken, bir yandan da gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı Bahadır ve Hatipler köylerinin boşaltılması kararlaştırıldı.
Öte yandan barajın setinde göçük meydana geldiği de ortaya çıktı. Sette sızıntı yapan yerin üzerindeki göçük endişeye neden olurken, sızıntının da buradan kaynaklandığı sanılıyor.
KÖYLER BOŞ KALDI
Köy camilerinden yapılan anonslarla halkın, evlerini dikkatli ve hızlı terk etmeleri istendi. Uşak Valiliği'nce köy sakinleri için ilçedeki otel, pansiyon ve yurtlarda kalacak yer temin edildi. Bazı aileler ise kendi tercihleriyle yakınlarının evlerinde kaldı. Köylüler, evlerini terk etmeden önce hayvanlarını ve değerli eşyalarını da güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere götürdü. Köylerin tahliye edilmesiyle sokaklar da boş kaldı. Köy sakinleri, bir an önce sorunun giderilmesini beklediklerini ve sağ salim evlerine dönmek istediklerini söyledi.
O KÖYDE OKULLAR BUGÜN DE TATİL 
Hatipler köyünde, dün olduğu gibi bugün için de okullar tatil edildi. Uşak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uşak'ın Banaz İlçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde, bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemleri alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir. DSİ  2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki  otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır" denildi. 
VALİ KOCABIYIK: OLUMSUZLUK YOK, TEDBİRLER ALINDI
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dün akşam saatlerinde bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kocabıyık, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ve tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "DSİ barajdaki suyu tahliye etmeye çalışılıyor. Buna rağmen ciddi bir yağış var. Bu yağış nedeniyle suyun boşaltma hızı, dolma hızını karşılamıyor. Bu nedenle 2 köyümüzün tahliyesini yaptık. Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın çoğunluğu kendi akrabalarının yanına gitmeyi tercih etti. Buna rağmen valilik olarak ihtiyaç olursa, diye Banaz ilçesindeki yurtlarımızı pansiyonları ve otelleri hazır bir şekilde bekletiyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Kaza bela olmadan bunu atlatacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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