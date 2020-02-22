Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonu kapsamında 1'i polis olmak üzere toplamda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi fuhuş operasyonu kapsamında 2 ay önce teknik ve fiziki takibe alındı. F.U., adlı polis ve arkadaşı M.G., ile birlikte fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 kişi evlerine düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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