Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor Çatlayan barajda su seviyesi 3 metre indi Soğuk havaya rağmen tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor Çatlayan barajda su seviyesi 3 metre ...

İHA

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen su tahliye çalışmaları devam ederken, 49 metre yüksekliğindeki barajda tahliye çalışması ile su seviyesi 3 metreye kadar indirildi.

Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor Çatlayan barajda su seviyesi 3 metre indi Soğuk havaya rağmen tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor

Uşak’ta Bahadır Barajı’nda meydana gelen su tahliye çalışmaları devam ederken, 49 metre yüksekliğindeki barajda tahliye çalışması ile su seviyesi 3 metreye kadar indirildi.
Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı’nda geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen çatlak sonucu barajdan kontrolsüzce akan suyun tahliye çalışması 3’üncü gününde de devam ediyor. Çalışmalarda yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip aralıksız su tahliye çalışması yapıyor. Bugün itibariyle aktif kullanılan 3 tahliye pompasının yanı sıra 5 pompanın da bölgeye getirildiği kurulum çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Bölgede zaman zaman kar yağışının ve soğuk havanın etkisini göstermesine rağmen çalışmalar hızla devam ediyor.

“Tehlike geçmiş durumda değil”
Tehlikeye rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarını bırakamadığını dile getiren köy sakinlerinden Özcan Temel, “Barajda çalışmalar devam ediyor. Tehlike geçmiş durumda değil. Şu anda köyde kalıyoruz, bekleyişteyiz. Akşam köyü terk etmedim, evde kaldım. Çünkü hayvanlar var. Akşam otele gitmedim köyde yattık. Tehlike şu anda geçmiş durumda değil daha devam ediyor” dedi.

“Akrabalara akşam yatılı olarak misafirliğe gidiyoruz”
Yetkili kurumlardan yapılan açıklamalar doğrultusunda evlerine döneceğini belirten Ömer Faruk Meral ise “Şu anda sıkıntı geçmiş değil henüz bekliyoruz. Kaymakamlıktan bir açıklama gelirse ona göre hareket edeceğiz. Burada evdeler, akrabalara akşam yatılı olarak misafirliğe gidiyoruz. Orada kalıyoruz. Herhangi bir olumsuz durum yok. Olursa da artık Allah’tan gelen bir şey diyecek bir şey yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye ...
Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı
Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak
Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor (3)
YEREL HABERLER Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması ...
Vali Kocabıyık: “Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar pazar günü evlerine dönebilecek” “Teknik heyet incelemesinden sonra tadilat yapılacak”
YEREL HABERLER Vali Kocabıyık: “Evlerinden tahliye edilen ...
Barajda oluşan çatlak, toprak kaymasına sebep oldu
YEREL HABERLER Barajda oluşan çatlak, toprak kaymasına sebep oldu
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor Boşaltılan köylerde kalmak zorunda kalanlar dört gözle iyi bir haber bekliyor
YEREL HABERLER Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan ...
Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Çatlak oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması ...
Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar İHA tarafından havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çatlak oluşan barajdaki çalışmalar İHA tarafından ...
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (3)
YEREL HABERLER Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su ...
Çatlak oluşan barajda çalışmalar kar altında sürüyor
YEREL HABERLER Çatlak oluşan barajda çalışmalar kar altında sürüyor
Uşak Valisi Kocabıyık: “Tüm tedbirleri aldık, hanelerde veya vatandaşlarda bir zarar söz konusu değil”
YEREL HABERLER Uşak Valisi Kocabıyık: “Tüm tedbirleri aldık, ...
Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ...
Uşak’ta baraj çatladı, 2 köyde evler boşaltılacak 4 köyde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Uşak’ta baraj çatladı, 2 köyde evler boşaltılacak 4 ...
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil (2)
YEREL HABERLER Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su ...
Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil
YEREL HABERLER Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su ...
6 günde 2 bin gıda işletmesinin denetlenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER 6 günde 2 bin gıda işletmesinin denetlenmesi ...
Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X