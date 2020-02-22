Çalışmaların sürdüğü Bahadır Barajı’nda inceleme yapmaya gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, suyun 1 milyon 500 bin metreküpten 1 milyon 90 bin metreküpe düştüğünü belirtti.

Vali Funda Kocabıyık baraj sahasında süren çalışmaları yakından inceledi. Barajda su sızıntısı olmadan önce 1 milyon 500 bin metreküp su olduğunu, çalışmalar sonucunda 1 milyon 90 bin metreküp su kaldığını dile getiren Vali Kocabıyık, “Bu hızla devam ederse barajın boşaltılması kendi hesaplarımıza göre 10 günü bulacak ve baraj komple boşaltılacak" dedi.

Çalışmaların sonuç alabilmek adına hızlı sürdüğünü kaydeden Vali Kocabıyık, "Bugün çalışmalarda üçüncü gün. Başlangıçta bu gölette 1 buçuk milyon metreküp su vardı. Bugün itibariyle 1 milyon 90 bin metreküp suya düştü. Deşarj çalışmaları sonrasında 3 günde 410 bin metreküp deşarj yapmış olduk. Şu an saniyede 3 metreküpe ulaştık. Hedefimiz 3 buçuk metreküpe ulaşmak. 4 tane pompa şu anda aktif olarak çalışıyor. Burada şu anda 8 pompa var, diğer 4 pompayı da aktif hale getireceğiz. Çok hızlı bir şekilde çalışılıyor” şeklinde konuştu.



“Baraj komple boşaltılacak”

Vali Kocabıyık dünkü basın açıklamasında amaçlarının su seviyesini çatlağın altına indirmek olduğunu ve bugünkü çalışmalar sonucunda netice aldıklarını aktardı.

Kocabıyık konuşmasında şunları kaydetti: “Amacımız çatlağın altın inmekti, biz çatlağın altındaki seviyeye şu anda indik. Ama yine de kendimizce yeterli görmüyoruz. Tedbirlerimiz devam ediyor. Köylerle ilgili aldığımız tedbirler devam ediyor. Kazasız belasız bu süreci atlatacağız. Bu hızla devam ederse barajın boşaltılması kendi hesaplarımıza göre 10 günü bulacak ve baraj komple boşaltılacak. Bu sorun nereden kaynaklandı, nerelerin tamir edilmesi lazım, gibi soruları cevaplayabilmemiz için barajın komple boşaltılması lazım."

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