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Galatasaray'ın galibiyeti Uşak'ta da coşkuyla kutlandı

İHA

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 31 mağlup etmesi yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızı taraftarlar sokağa dökülerek galibiyetin keyfini çıkardı.

Galatasaray'ın galibiyeti Uşak'ta da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 31 mağlup etmesi yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızı taraftarlar sokağa dökülerek galibiyetin keyfini çıkardı.

Süper Lig'de tüm yurtta büyük bir heyecana sahne olan GalatasarayFenerbahçe maçı sarı kırmızılıların 31 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından ezeli rakibini deplasmanda 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray'da galibiyet coşkusu yaşanmaya başladı. Yurdun dört bir yanında zaferi kutlayan sarıkırmızılılar, caddelerde ve sokaklarda şampiyonluk tezahüratları yaptı. Uşak'ta ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce Galatasaraylı taraftar meşalelerle ve bayraklarla galibiyeti doyasıya kutladı. Açıklamalarda bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar "Sabaha kadar buradayız" sloganları atarak, 20 yıl sonra gelen galibiyetin sevincini doyasıya yaşadıklarını vurguladı.

"Bu gece büyü bozuldu"
Taraftarı olduğu takımın galibiyet almasını doyasıya kutlayan Süleyman Aslan, "Fenerbahçe Kadıköy’deki büyünün bozulmayacağına inanıyordu. Bu gece o büyü bozuldu. Fenerbahçe rezil oldu. Gerçekten büyük bir heyecan var, büyük bir coşku var içimde. En sonunda Fenerbahçe’yi Kadıköy'de yendik ve Galatasaray bu yolda böyle devam ederse şampiyonluğa gideceğine inanıyorum" dedi.

Meşaleler eşliğinde galibiyet kutlamasında yerini alan Nuri Darakçı ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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